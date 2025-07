| in

📰 opposition24.com – Medienplattform mit Charakter zu verkaufen

Eine der wenigen kritischen, unabhängigen Marken im Netz steht zum Verkauf.

Seit Jahren aktiv, etabliert, mit Wiedererkennungswert.

📌 Was Sie bekommen:

Eine einprägsame Domain mit journalistischer Schärfe

mit journalistischer Schärfe Bestehender Traffic & Sichtbarkeit

& Sichtbarkeit Starkes Markensignal im Bereich freier Medien & gesellschaftlicher Debatte

im Bereich freier Medien & gesellschaftlicher Debatte Optional: Inhalte, Kontakte, Strukturen – je nach Vereinbarung

👁️ Für wen?

Unabhängige Journalisten

Mediengründer

Visionäre

Querdenker mit Substanz

💡 Warum der Verkauf?

Weil der Kreis sich schließt – und Raum für Neues entstehen soll.

Opposition24.com kommt in gute Hände – an jemanden, der weiß, was diese Plattform bedeuten kann.

💬 Bei Interesse: Angebot an redaktion@opposition24.com

📍 Verkaufspreis: nach Vereinbarung / realistisch & verhandelbar