+++ alle Orte auf protestkarte.de +++

–> “Was lange gärt, wird endlich Wut: Heraus zum 8. Januar!”

–> “Der Habicht sitzt nicht auf einer Fähre fest; er kann sie vorübergend nur nicht mehr verlassen*: Heraus zum ZIVILEN UNGEHORSAM einer Riesen-Wut auf die etablierten Politiker, die unser Land zugrunde richten!”

–> “DIE AMPEL WIRD ABGESCHALTET: Heraus zum VOLKS- UND BAUERN-AUFSTAND!”

Der FAHRPLAN ZUR FREIHEIT als adäquat angewandtes Rezept gegen Unterwerfung sieht folgende chronologische Abfolge der sozialrevolutionären Vorgehensweise in Planung und voraussichtlicher Praxis vor:

– 1. Akt) gesamtgesellschaftlicher Boykott staatlich angeordneter

Zwangsmaßnahmen: “Heraus zum 8. Januar!” – quasi Antizipation des 4. Aktes) Generalstreik –

– 2. Akt) ziviler Ungehorsam auf allen Ebenen der Gesellschaft –

– 3. Akt) Straßenkampf und direkte Aktion –

– 4. Akt) Generalstreik –

– 5. Akt) Volksaufstand und soziale Revolution.

Betr. – 1. Akt) gesamtgesellschaftlicher Boykott staatlich angeordneter

Zwangsmaßnahmen: “Heraus zum 8. Januar!” –

quasi Antizipation des 4. Aktes) Generalstreik:

“Ist der Bauer ruiniert, wird Dein Essen importiert!”

Am 8. Januar 2024 wird überall protestiert: in

– Aachen – Aichach-Friedberg – Alzey – Amberg – Anklam – Annaberg-Buchholz – Ansbach – Augsburg – Bad Griesbach – Bad Neustadt – Bad Reichenhall – Bad Segeberg – Balingen – Bamberg – Barmstedt – Bayreuth – Berkum (Wachtberg) – Berlin – Bonn – Borken – Borna – Brauschweig – Bremen – Burglengenfeld – Chemnitz – Cloppenburg – Cottbus – Dessau – Detmold – Donauwörth – Dortmund – Dresden – Düren – Düsseldorf – Eckernförde – Eisenhüttenstadt – Ellwangen – Elsenfeld – Erfurt – Erlangen – Feuchtwangen – Flensburg – Forst – Frankfurt am Main – Frankfurt an der Oder – Garbsen – Garmisch-Partenkirchen – Gera – Gießen – Göppingen – Gramzow – Greifswald – Günzburg – Gunzenhausen – Haiger – Halle – Hamburg – Hammelburg – Hannover – Heidenheim an der Brenz – Heilbronn – Heppenheim – Herne – Herrenberg – Herzsprung – Hirrlingen – Höxter – Hof – Jena – Karlsruhe – Karstädt – Kassel – Kiel – Koblenz – Köln – Konstanz – Korbach – Landau – Lauenburg – Laupheim – Lehrte – Limburg – Lößnitz – Lübben – Lübeck – Lüdenscheid – Ludwigsburg – Lunzenau – Magdeburg – Mainz – Merseburg – Meschede – Minden – München – Münster – Neuruppin – Neuzelle – Nördlingen – Northeim – Nürnberg – Pattensen – Penig – Pfingstberg – Plön – Potsdam – Prenzlau – Pritzwalk – Quedlinburg – Quickborn – Ravensburg – Recklinghausen – Regensburg – Rendsburg – Reutlingen – Rostock- Roth – Rottenburg am Neckar – Saarbrücken – Schkeuditz – Schlüttsiel (*hier ging der Habicht unter!) – Schmölln – Schwäbisch-Hall – Schwandorf – Schwelm – Schwerin – Seelze – Siegen – Solingen – Steinfurt – Stralsund – Stuttgart – Suckow – Traunstein – Trier – Uelzen – Waldkirchen – Waltrop – Wedemark – Wegscheid – Weilheim – Werneuchen – Wesermarsch – Wiesbaden – Winterlingen – Wismar – Wittenberg – Wittstock – Wolfsburg – Zittau …

—————————————–

Rebellengebet zum

HALTBARKEITSDATUM DER AMPEL

am 8. Januar 2024:

“DIE AMPEL WIRD ABGESCHALTET.”

HERR, SENDE UNS DEN

VOLKSTRIBUN, DER

HINWEGFEGEN MÖGE DIE

SÜNDER DER AMPEL!

————————————————–

Nach der DEUTSCHEN REVOLUTION 2024 –

Der Bundesbefreiungsminister warnt:

SOZIALISMUS SCHAFFT DIKTATUR

UND VERURSACHT MASSENMORD.

–‐————————————–