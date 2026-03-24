SS 8 Sponsored Posts und Partnerwebseiten

Bei Sponsored-Post-Paketen wird der Inhalt auf den im Paket angegebenen Partnerwebseiten veroeffentlicht. Der Anbieter koordiniert die Veroffentlichung auf den Partnerseiten. Die Veroffentlichungsdauer betraegt mindestens 12 Monate.

SS 9 Haftung

Der Kunde ist allein verantwortlich fuer den Inhalt seiner eingereichten Pressemitteilungen und Sponsored Posts. Er stellt sicher, dass die Inhalte keine Rechte Dritter verletzen. Der Kunde stellt den Anbieter von allen Anspruechen Dritter frei, die aus einer Rechtsverletzung durch die veroeffentlichten Inhalte entstehen.

SS 10 Urheber- und Nutzungsrecht

Der Kunde raeummt dem Anbieter mit Einreichung der Inhalte ein einfaches, zeitlich und raeumlich unbeschraenktes Nutzungsrecht an den eingereichten Texten, Bildern und Dokumenten ein, soweit dies fuer die Veroffentlichung erforderlich ist.

SS 11 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand fuer alle Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulaessig, der Sitz des Anbieters. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, beruehrt dies die Wirksamkeit der uebrigen Bestimmungen nicht.