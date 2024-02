Asylbewerber beißt Polizisten

Er kam in eine Wache, um dort einen Asylantrag zu stellen. Um diesen zu besiegeln, biss er einen Beamten in die Hand, wie die Polizei berichtet:.

Ulm: Ein 36-Jähriger hat am Donnerstagmorgen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet und dabei auch einen Beamten gebissen. Gegen 02:00 Uhr hatte der sierra-leonische Staatsangehörige gegenüber einer Streife des Bundespolizeireviers Ulm angegeben ein Asylantrag in Deutschland stellen zu wollen, woraufhin ihn die Beamten mit auf die Dienststelle nahmen. Dort konnte die Streife unter anderem ein gefälschtes Identitätsdokument bei dem 36-Jährigen feststellen, woraufhin dieser jegliche weitere Zusammenarbeit verweigerte und zunehmend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften auftrat. Nachdem er sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen widersetzte, um sich schlug und einem Polizeibeamten in die Hand biss, wird nun gegen ihn unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten ermittelt. Bei dem Vorfall wurde ein 20-Jähriger Beamter leicht verletzt, verblieb jedoch dienstfähig.