Attacke: Bauern belagern Parteizentralen!💥

Wer nicht hören will muss fühlen. Nach den historischen Protesten der Bauern blieb die Ampel-Regierung stur. Noch immer verschenkt man lieber hunderte Millionen für Radwege in Peru, anstatt der eigenen arbeitenden Bevölkerung unter die Arme zu greifen. Nun haben unsere Landwirte ihr Versprechen wahr gemacht und belagerten die Parteizentralen von SPD, FDP und Grüne. COMPACT hat Bilder und Stimmen zusammen gefasst. Im Studio begrüßen Sie Chefredakteur Jürgen Elsässer und Gastkommentator André Poggenburg.

Bestellen Sie HIER unsere neue COMPACT Februar-Ausgabe: Bauern, Bonzen und Blockaden: 📚

https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-2-2024-2024-bauern-bonzen-und-blockaden/

Folgen Sie uns auch auf unseren anderen Sozialen Plattformen:

Telegram – t.me/CompactMagazin | twitter.com/COMPACTMagazin | https://www.instagram.com/polklemme und auch hier auf youtube.com/user/COMPACTTV

JETZT COMPACT-TV UNTERSTÜTZEN!

Halten Sie unsere unabhängigen Nachrichten für wichtig? Diese Videoproduktionen kosten COMPACT eine Menge Geld. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig auf Sendung sind: Via Pay Pal an verlag@compact-mail (auch unter https://bit.ly/2FsKEhQ) oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Wollen Sie mehr von COMPACT TV sehen? Bleiben Sie doch auf dem Laufenden über die Produktionen von COMPACT TV und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.



Quelle: Youtube