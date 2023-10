Berlin: Haftbefehle im Zusammenhang mit antisemitischen Protestbekundungen

Gestern Abend wurden gegen zwei Beschuldigte wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte im Rahmen antisemitischer Protestbekundungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin zwei Haftbefehle durch das Amtsgericht Tiergarten erlassen.

Die beiden 25-jährigen Männer sollen während der abendlichen Ereignisse am 18. Oktober 2023 in Neukölln an der Donau- Ecke Reuterstraße Pflastersteine in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte geworfen haben. Einer der Beamten sei auch von einem Pflasterstein getroffen worden, jedoch seien keine Verletzungen festgestellt worden. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizei Berlin waren – wie die beiden Beschuldigten laut Haftbefehl auch wussten – eingesetzt, um gewalttätige Auseinandersetzungen bei antisemitischen Protestbekundungen im Zusammenhang mit dem terroristischen Angriff der Hamas gegen Israel zu verhindern. Einer der beiden Männer wurde vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont, der andere befindet sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.