Chrupalla: “Umfragen sind noch keine Ergebnisse”

Der Co-Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, will angesichts der aktuell hohen Umfragewerte seiner Partei nach eigenen Worten “mit Demut” an die kommenden Wahlen herangehen. Beim Fernsehsender phoenix sagt er am Rande des AfD-Bundesparteitags in Magdeburg: “Es sind Umfragen, noch keine Ergebnisse.” Dennoch sei der Umfragerekord aber “natürlich auch Motivation für unsere Wahlkämpfer und Kandidaten vor Ort”. Die AfD wolle zunächst die Landtagswahlen in Hessen und Bayern “erfolgreich abschließen” sowie die Landtagswahlen im Osten im kommenden Jahr. Wichtig seien aber vor allen Dingen die Kommunalwahlen. “Wie Sie wissen, haben wir auf Kommunalebene ja Erfolge vorzuweisen und die wollen wir ausbauen”, so Chrupalla.

Nach seinem Verhältnis zum Thüringer AfD-Chef Björn Höcke befragt, sagte Chrupalla, er habe guten Kontakt “mit allen Landesvorsitzenden”, darunter auch Höcke. Auf die Frage, ob er Höcke vertraue, nicht bei erster Gelegenheit die Macht auf Bundesebene ergreifen zu wollen, antwortete Chrupalla: “In der Politik ist Vertrauen, ich denke mal auch dort, das falsche Wort.” Es sei offen, ob Höcke”überhaupt willens ist, auch nach Berlin zu gehen”. Abschließend ergänzt er: “Ich denke Björn Höcke ist in Thüringen gut aufgehoben, er macht dort eine gute Landespolitik. Er hat dort viel Arbeit und er kann auch aus Thüringen heraus bundespolitisch wirken.”