Correctiv-Kampagne entwickelt sich zum Staatsskandal! Stephan Brandner im Interview-AfD-Fraktions-TV

Wer “Die Psychologie der Massen” von Gustave Le Bon gelesen hat, wird in diesen Tagen ein Déjà-vu haben. Der Bundeskanzler Olaf Scholz rief zu Demonstrationen auf, mit dem angeblichen Ziel unsere Demokratie zu schützen. In Wirklichkeit aber will man die Opposition schwächen. Die Ereignisse nach der Correctiv-Schmierenkomödie überschlagen sich und unsere Gesellschaft scheint gespaltener denn je!

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, beleuchtet heute im Interview mit dem AfD-Fraktions-TV die Hintergründe genauer.

