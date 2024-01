Der Bauer aus der Mark – Montag 29.01.2024 – Häfen sind dicht in Deutschland

Zitat Thomas Essig:

Hallo in die Runde

Apropos Runde.

Die Proteste der Unternehmer und Bauern gehen in die nächste Runde.

Hamburg Stand da heute wohl überrascht auf dem Wort wörtlichen Schlauch, als plötzlich aus dem dunklen Nichts die Trecker aufgetaucht sind.

Ist aber eben nicht nur für uns Bauern, sondern für alle NOCH arbeitenden Menschen.

Dann war da so eine Rede von einem Präsidenten, ich glaube der Chefe von die Verband der Bauern, die plötzlich ganz anders limit als noch am 18.12.23, so nach ach ja alles gut Kollegen, die Politiker verhauen mich sonst!

Und eine schwarze Gruppe meldete sich auch zu Wort, ja genau, die CDU.

Mit Punkten in einem Papier, das sie in ihrer Amtszeit mit den roten Horden zusammen eingerührt haben.

Es ist der Wahnsinn, was Politiker alles vergessen, in so kurzen Zeiträumen!

Der Bauer aus der Mark



Quelle: Youtube