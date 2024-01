Die Ampel frisst sich von Branche zu Branche durch

Die Bauernproteste in Deutschland zeigen, wie stark die Angst vor den Massnahmen der Regierung mitlerweile die Mitte der Gesellschaft erreicht. Ein Halten inst nicht in Sicht. Als nächstes dürfte die Gastronomie in den Fokus der Massnahmen geraten.

#Gastronomie #TulpenBlase #Restaurants

Unterscheide unsere von Fake Accounts:

https://tinyurl.com/2977a94x



Quelle: Youtube