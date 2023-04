Erfurt: Video zeigt Angriff von Jugendlichen

Wieder schockt ein Fall brutaler Gewalt durch minderjährige Mädchen die Öffentlichkeit. Seit mehreren Tagen verbreitet sich in Chatgruppen und in den sozialen Netzwerken eine Videosequenz, berichtet dazu die Polizei Erfurt. Darin sind zwei Mädchen zu sehen, die eine etwa Gleichaltrige auf ein Straßenbahngleis stoßen und anschließend auf diese einschlagen und eintreten.

Der Sachverhalt ereignete sich bereits am 23.02.2023 an einer Straßenbahnhaltestelle am Europaplatz in Erfurt. Eine entsprechende Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung liegt der Polizei Erfurt vor. Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 14-jährige Jugendliche, welche durch den Angriff der zwei 13-jährigen Mädchen leicht verletzt wurde.