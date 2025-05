FPÖ: „9.000 Ꞓ für Syrer-Familie sind Schlag ins Gesicht der Landsleute“ 

| in

Asylstopp jetzt, sonst ist Sozialsystem am Ende!

Sankt Pölten – „Die SPÖ lockt mit Unsummen Wirtschaftsflüchtlinge in die Bundeshauptstadt und der ÖVP-Innenminister kündigt mittlerweile öfter einen strengeren Asylkurs an, als er tatsächlich Flüchtlinge abschiebt. Beim Abkassieren der hart arbeitenden Bevölkerung und Pensionisten ist sich die Verlierer-Ampel aber einig, für die eigenen Landsleute hat diese Regierung wenig übrig“, schüttelt LH-Stellvertreter Landesparteiobmann Udo Landbauer nach Medienberichten über 9.000 Euro Sozialleistungen für eine syrische Großfamilie in Wien den Kopf.

„9.000 Euro auf Kosten des Steuerzahlers für eine Syrer-Familie sind ein Schlag ins Gesicht der hart arbeitenden Menschen. Wir in Niederösterreich haben mit dem strengsten Asylkurs aller Bundesländer vorgelegt. Es braucht aber einen bundesweiten Asylstopp. Jetzt, sofort – sonst ist unser Sozialsystem am Ende“, schließt Landbauer.