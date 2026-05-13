Gruppenvergewaltigung: Frau springt vom Balkon – fünf Männer zerren sie zurück in die Wohnung

BERLIN. Eine junge Frau stürzt in der Nacht vom Montag auf Dienstag aus dem ersten Obergeschoss eines Berliner Mehrfamilienhauses – offenbar beim Versuch zu fliehen. Was sich davor in der Wohnung abgespielt haben soll, klingt nach einem Albtraum, wie BILD berichtet.

Gegen 3:15 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Senftenberger Straße alarmiert. Zeugen berichteten, dass fünf Männer die gestürzte Frau anschließend wieder in die Wohnung gebracht haben sollen – kein Detail, das man so schnell vergisst. Der Rettungseinsatz eskalierte rasch: Der Gesundheitszustand des Opfers verschlechterte sich so stark, dass ein Notarzteinsatzfahrzeug nachgefordert werden musste. Die Berliner Feuerwehr transportierte die Frau schließlich ins Krankenhaus, wo sie mit einem Schädel-Hirn-Trauma stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort – Festnahmen gab es laut bisherigen Angaben keine. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber BILD den Verdacht eines möglichen Sexualdelikts in der Wohnung. Am Mittwoch rückte die Kriminaltechnik erneut an, um Spuren zu sichern – denn es wird nicht ausgeschlossen, dass jemand versucht hat, Beweismittel zu beseitigen. Das Landeskriminalamt hat den Fall inzwischen übernommen.

Zu den mutmaßlichen Tätern – ihren Namen, ihrer Herkunft, ihrem Aufenthaltsstatus – schweigt die Polizei. Laufende Ermittlungen, wie immer. Berlin hat sich daran gewöhnt, dass nach solchen Nächten zunächst nichts Näheres bekannt wird. Die Frage, die sich viele stellen: Wären fünf Männer, die ein Opfer vom Balkon zurück in eine Wohnung zerren, nicht eigentlich ein Fall für sofortige Festnahmen?