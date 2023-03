Hören Sie auf, verbrannte Erde zu machen!

Die Ampelregierung samt Altparteien dreht vollkommen durch und sagt nicht nur den eigenen Bürgern über Finanzschikanen ohne Ende, sondern auch unserem größten Nachbarn im Osten den Kampf an. Es mag ja sein, dass die US-Hochfinanz als Großeigentümer sogar die Redaktion der größten Zeitung Knall auf Fall rausschmeißen kann und dass sie Kenntnisse im Bankwesen hat, die deutsche Spitzenpolitiker auf die Anklagebank bringen können. Das aber darf kein Grund für uns Bürger sein, uns alles bieten zu lassen, was von den Globalisten verfügt und durch die Berliner Altparteien 1:1 umgesetzt wird. Niemand in Deutschland, der bei halbwegs klarem Verstand ist, kann die total-kriegerische Zerrüttung des Nachbarschaftsverhältnisses zum größten Land der Erde bis an den Atomkriegspunkt gut heißen. Es findet sich den Umfragen zufolge nicht einmal eine Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen zur Fortsetzung des Ukrainekrieges.

Wenn Herr Scholz äußert, Putin werde in Deutschland festgenommen, weil “niemand über dem Gesetz stehe”, dann hätten US-Präsidenten schon lange zur Festnahme ausgeschrieben werden müssen

Der neueste und abartigste Knaller der Ampelkoalition ist die Drohung gegen den russischen Staatschef Putin, ihn in Deutschland festnehmen zu lassen, weil ein internationaler Gerichtshof das verfügt hat. Dieser Gerichtshof hat keinen Pieps bisher geäußert zu den Millionen Toten und Verletzten, die USA-Präsidenten in völkerrechtswidrigen Kriegen – z.B. in Vietnam und im Irak – verursacht haben. Diesem Gerichtshof wurde von den USA bescheinigt, dass er “korrupt” sei. Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo: “Wir können und wollen nicht dabei zusehen, wie unsere Leute von einem korrupten Gericht bedroht werden.” (hier). Die Präsentation dieses Gerichtshofes durch Berlin wird das Verhältnis zu Russland im Übermaß an Feindschaft vergiften und verbaut den Verhandlungsweg zum Frieden, wie der serbische Präsident Vučić feststellt: “… jetzt da ihr ihn des größten Kriegsverbrechens beschuldigt habt, mit wem wollt ihr reden?“ (hier). Im gleichen Kontext ist zu sehen, dass der Botschafter Polens in Frankreich den direkten Eingriff seines Landes in den Krieg als “unvermeidlich” ankündigt, falls die Ukrainer ihn zu verlieren drohten (hier). Mit dieser Kombination ist der 3. Weltkrieg progammiert – und das mit einer Berliner Regierung, die gleichzeitig feststellt, dass unser Land nicht verteidigt werden könne. Sollte es für die Definition von Wahnsinn noch einer Erläuterung bedürfen – hier ist sie.

Mit der Kombination Strafgerichtshof, polnischer Eintrittsdrohung in den Krieg und fehlender deutscher Verteidigungsfähigkeit kann die Politik nur in verbrannter Erde enden

Niemand wird bei Betrachtung des Altparteienbestandes auf außergewöhnliche intellektuelle Fähigkeiten setzen. Dennoch muss ein Minimum an Vernunft vom Führungspersonal verlangt werden, die schon einmal in der Historie der Republik – auch in der Bürgerschaft! – so schmerzhaft gefehlt hat, mit ebenfalls katastrophalen Folgen für unser Land. Ein Blick auf den Globus sollte selbst für geistig weniger Bemittelte ausreichen, um das Größenverhältnis Deutschlands mit einer Zeitzone Ausdehnung zu Russland mit elf Zeitzonen zu taxieren. Ob es klug sein kann, diesen Riesen schon wieder auf Jahrzehnte bis aufs Blut zu reizen, beantwortet sich dann auch für Debile mit “hunderttausenden Kilometern” Geografie-Vorstellungen.

Fazit: Weg mit der Übermaß-Vergiftung des politischen Verhältnisses zum Nachbarn, der uns noch nie angegriffen und unser Land freiwillig geräumt hat. Weg mit dem totalen Krieg! Waffenstopp im Ukrainekrieg. Schluss mit der unwürdig-fatalen Dienstleisterrolle unserer Führung gegenüber den Intentionen fremder Hochfinanz und ihrer Globalisten.