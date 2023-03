Irlmaier Apokalypse in Paris

Ein kleiner Zusammenschnitt der Bilder aus Paris. Nachdem Macron seine Rentenreform angekündigt hat und drohte, er werde auf jeden Fall an der Erhöhung des Rentenalters festhalten, sind die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straßen gegangen. Die Stimmung ist angespannt, man kennt das. Wenn Reformen angekündigt werden, dann kommen immer solche Proteste auf, aber dieses Mal könnte es vielleicht ein bißchen ernster sein. Auch die Kommentare in den sozialen Netzwerken gehen in diese Richtung.

Streckenweise hat das so Volksfestcharakter, aber an vielen Stellen sieht es doch deutlich schlimmer aus. Und wer muss da nicht an einen gewissen Herrn aus Bayern denken, Alois Irlmaier?

“Zuerst wird die Stadt mit dem eisernen Turm sich selbst anzünden und Revolte mit der Jugend machen. Der Stunk geht um die Welt.”

Er soll sich insgesamt dreimal dazu geäußert haben.

“Die Stadt mit dem eisernen Turm geht im Feuer unter. Aber nicht durch den Krieg. Die eigenen Leute zünden an, Revolution wird sein.”

Und danach sieht es aus:

“Die Stadt mit dem eisernen Turm wird das Opfer der eigenen Leute. Sie zünden alles an, Revolution ist und wild geht’s her.”

O24 Youtube