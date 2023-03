Laut Statista schafften in den Abgangsjahren von 2000 bis 2021 im Schnitt 50.000 Schüler pro Jahr nicht einmal den Hauptschulabschluss, was rund 6 % eines Jahrgangs entspricht. In diesen elf Jahren betrifft das 591.804 Schüler. Zu diesem Thema beglückte uns einmal wieder das Haus Bertelsmann mit einer Studie. (Finanzielles)-Leid ein Leben lang Besonders pikant ist,…