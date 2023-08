Köln: 55-Jährigen ins Gleisbett gestoßen – Mordkommission ermittelt

Am Dienstagmittag (8. August) haben Bundespolizisten einen 40-jährigen Mann wegen des Verdachts eines versuchten Mordes auf dem Hansaring in der Kölner-Innenstadt festgenommen.

Nach ersten Ermittlungen, soll der polizeibekannte Mann gegen 12.30 Uhr einen 55-Jährigen am Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle “Hansaring” mit einem Faustschlag ins Gesicht in das Gleisbett gestoßen haben. Noch bevor die einfahrende S-Bahn eine Notbremsung einleiten konnte, zogen aufmerksame Zeugen den Verletzten aus dem Gleisbett. Bundespolizisten nahmen den zunächst flüchtigen 40-Jährigen in Tatortnähe fest.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatmotivation, sowie die Auswertung von Videoaufnahmen dauern derzeit an