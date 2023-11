Mannheim: Erst schmierte er mit Kot, dann stach er auf Polizisten ein

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann von zwei Polizeibeamten als möglicher Tatverdächtiger von Kotschmierereien an einer Kindertagesstätte in der Neckarstadt identifiziert. Als die Polizei den Mann feststellen wollte, versuchte er zu flüchten. Ein Polizeibeamter verfolgte ihn, und als er zu ihm aufschloss, stach der Tatverdächtige unerwartet mit einem Messer auf den Beamten ein und versuchte erneut zu fliehen. Dank der Androhung des Schusswaffengebrauchs durch einen anderen Polizeibeamten konnte er jedoch festgenommen werden. Der verletzte Polizist wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am 8. November wurde der 43-Jährige vor der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Die Richterin eröffnete einen Haftbefehl aufgrund des Verdachts des versuchten Mordes in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall aufgrund von Fluchtgefahr. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

Über mutmaßliche Hintergründe des Tatverdächtigen wurde nichts weiter mitgeteilt.