Nürnberg: Iraner messert Usbeken

Nürnberg – Am Montagmorgen ist es im U-Bahnhof Wöhrder Wiese zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 30-jähriger Iraner soll gegen 8:45 Uhr am Bahnsteig mit einem 41-jährigen Mann (deutsche und usbekische Staatsangehörigkeit) in Streit geraten sein. Die Situation eskalierte – der Jüngere verletzte seinen Kontrahenten laut Polizei leicht mit einem spitzen Gegenstand.

Nach der Tat flüchtete der Angreifer zunächst, wurde jedoch kurze Zeit später von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Innenstadt festgenommen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Maßnahmen, das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Der Tatverdächtige sollte im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet.

Besonders brisant: Während der Auseinandersetzung sollen zwei bislang unbekannte Personen schlichtend eingegriffen haben. Die Kriminalpolizei sucht diese beiden dringend als wichtige Zeugen. Auch weitere Personen, die den Vorfall im Treppenhaus oder am Bahnsteig beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Wieder einmal zeigt sich: Öffentliche Verkehrsmittel sind längst kein sicherer Raum mehr – selbst am helllichten Morgen.