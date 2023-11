Polizeieinsatz nach Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung

Am gestrigen Abend kam es nach Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin zu einem Polizeieinsatz, bei dem in der Spitze acht Funkwagen zum Einsatz kamen:

Auslöser des Einsatzes war zunächst eine Auseinandersetzung unter Bewohnern der Einrichtung, die der Polizei gegen 23.00 Uhr bekannt wurde. Ersten Erkenntnissen nach war es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Algerier und einem 21-jährigen Tunesier gekommen. Dabei hätte der Algerier den Tunesier auch mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht, so dass der Tatverdächtige von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.

Der Angegriffene blieb laut ersten Informationen unverletzt, trat jedoch in der weiteren Folge seinerseits als Tatverdächtiger auf, indem er einem 26-jährigen Algerier mutmaßlich Zigaretten entwendete und ihn körperlich angriff. Der Geschädigte klagte in der Folge über Schmerzen; der Tunesier wurde in Gewahrsam genommen.

Am Rande des Geschehens kam es zudem zu einem körperlichen Übergriff seitens eines 27-jährigen Tunesiers zum Nachteil eines 33-jährigen Sicherheitsmitarbeiters der Einrichtung (syrische Staatsangehörigkeit). Auch ein weiterer Mitarbeiter der Einrichtung im Alter von 43 Jahren (deutsch) wurde von dem Mann angegriffen. Beide Mitarbeiter der Einrichtung blieben bei dem Angriff ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der 27-jährige Tunesier wurde in der Folge ebenfalls von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Während der Maßnahmen vor Ort wurde bekannt, dass dem 33-jährigen Sicherheitsmitarbeiter während der Auseinandersetzungen sein Mobiltelefon abhandengekommen war. Das Gerät wurde später unter noch unklaren Umständen aufgefunden und beim Hauspersonal abgegeben; ein Tatverdächtiger zu diesem mutmaßlichen Diebstahl konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Polizei hat im Zuge des Polizeieinsatzes Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, Beleidigung und Verdacht des Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Sachverhalten obliegen dem Kriminalkommissariat Schwerin.