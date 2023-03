Raser fährt auf Polizeibeamte zu

Solms-Burgsolms: Ein 26-jähriger Fahrer eines Audis ist in der Nacht zu Montag (06.03.2023) gegen 00:47 Uhr auf einen Polizeibeamten in der Oberndorfer Straße in Burgsolms zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der Polizist eine Kollision verhindern.

Die Beamten führten eine stationäre Verkehrskontrolle in der Oberndorfer Straße durch. Der Audi-Fahrer sollte angehalten werden. Zunächst verlangsamte dieser offenbar seine Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch unmittelbar im Anschluss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte der Fahrer seinen hochmotorisierten Audi auf die Gegenfahrbahn und steuerte auf den Polizeibeamten zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte dieser eine Kollision mit dem TT RS Coupé verhindern. Der Beamte blieb unverletzt. Der Audi raste in Richtung Burgsolms und weiter in Richtung B49. Im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen bemerkten die Beamten das geflüchtete Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblicklicht am Ende des Beschleunigungsstreifens an der Auffahrt Mittelbiel. Die Ermittler nahmen den 26-jährigen Fahrer vorläufig fest. Er musste mit zur Wetzlarer Wache. Der Sachverhalt wurde einer Bereitschaftsstaatsanwältin vorgetragen, die eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Audis anordnete. Der aus der Landkreis Gießen stammende 26-Jährige durfte die Polizeiwache nach den polizeilichen Maßnahmen am nächsten Vormittag verlassen.

In diesem Zusammenhang bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei den Fahrzeugführer, der sich während des Vorfalls in der Verkehrskontrolle befand, sich dringend mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.