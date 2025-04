Retrotitis nostalgica

Wer an einer ausgeprägten Neophobie mit Retroverklärung leidet, versendet gerne ungefragt diese „Wir hatten keine Fahrradhelme, keine Kindersitze und keine Smartphones“-Postings – natürlich mit dem Smartphone, auf Social Media, via WLAN.

Dass dabei die Nutzung moderner Technik im direkten Widerspruch zur eigenen Botschaft steht, bleibt den Betroffenen meist verborgen. Man sehnt sich nach der analogen Freiheit zurück – aber bitte mit digitalem Like-Button.

Man schraubte damals den halben Tag an klapprigen Fahrzeugen herum, weil sie eben ständig kaputt waren, träumte von Schallplatten ohne Knistern und hoffte insgeheim auf fliegende Autos im Jahr 2000 – nicht auf Umweltzonen und Tempolimits. Zufrieden war man nie so ganz, aber es war die eigene Unzufriedenheit, die noch nach Zukunft roch. Hab ich das wirklich geschrieben?

Bla, bla, bla. Nix „Da Da Da!“ Nix Fluxkompensator! Was soll denn dieses Zeitschleifentourette? Wir sind hier, weil wir damals da waren. Am Lauf der Dinge haben wir nichts ändern können, kein Grund sich klein zu fühlen. Aber auch kein Grund so tun, als wären wir Revolutionäre, als hätten wir gegen Verbote verstoßen, nein wir waren normal, unser Verhalten war normal, wir haben uns so wie alle anderen verhalten, das, was wir heute anderen vorwerfen.

Wir haben doch die Sicherheitsgurte angelegt, nicht wahr? Wie uncool. Aber normal. Und Bausparverträge abgeschlossen. Noch uncooler. Noch normaler. Und Kindersitze nur nach eingehender Recherche bei der Stiftung Warentest gekauft. Mit Isofix. Revolutionäre Technik. Gehorchen und Leisetreten war noch nie so einfach. Wie das Klick macht, wenn der Sitz so schön einrastet. Schade nur, dass das Anschnallen noch immer so mühsam ist.

Ich bin etwas zu weit abgeschwiffen, paradonna moi. Diese Retrotitis scheint ansteckend zu sein. Mir schwirrt plötzlich so viel im Kopf herum. Während ich mich frage, warum man sich eigentlich im Bus nicht anschnallen muss, kommt mir diese schreckliche Melodie von Rick Astley in den Sinn, was übrigens einer der Gründe dafür ist, warum ich nie zu einer 80er Party gehen würde. Never! Was damals schon scheiße war, kann heute nicht besser sein. Naja, ich habe da so eine Idee. Wer heute ein bisschen Retro Feeling haben möchte, so eine Art erlaubte Revolution, lässt ganz einfach mal das Auto stehen und fährt mit den Öffis – ohne Gurt. Wenn die Stichschutzweste richtig sitzt, kann man sich mal so richtig schön frei fühlen.

Erstveröffentlichung auf Opposition24