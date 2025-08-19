-
Kiesewetter provoziert: Bundeswehr in die Ukraine, Russland egal!
Die Kölnische Rundschau berichtet, dass CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter die Bundeswehr für eine mögliche Friedensmission in der Ukraine ins Spiel bringt. Ohne Rücksicht auf Moskaus Meinung plädiert er für eine starke deutsche Beteiligung und fordert sogar die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder einen Gesellschaftsdienst. Seine Aussagen sind ein direkter Affront gegen Russland, das er als Aggressorstaat brandmarkt.…
Washington-Gipfel: Trump telefoniert mit Putin – Ukraine bangt um Zukunft
Der viel beschworene „große Wurf“ blieb aus: Beim Washington-Gipfel am 18. August 2025 berieten Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen und Nato-Chef Mark Rutte über ein Ende des Ukraine-Krieges – und am Ende stand wenig mehr als vage Absichtserklärungen. Laut der offiziellen Zusammenfassung der Gespräche sollten Sicherheitsgarantien…
iPhone 16 kaufen oder auf iPhone 17 warten? Eine Entscheidungshilfe für 2025
Mit der bevorstehenden Veröffentlichung des iPhone 17 im September 2025 stehen viele Apple-Fans vor der Frage: Soll ich jetzt das iPhone 16 kaufen oder lieber auf das iPhone 17 warten? Beide Modelle haben ihre Stärken, aber es gibt einige entscheidende Unterschiede, die deine Entscheidung beeinflussen könnten. In diesem Artikel vergleichen wir die beiden Geräte anhand…
Wiener Gericht: Scharia wird in Österreich salonfähig
Das Landesgericht Wien hat entschieden, dass Scharia-Urteile in Österreich rechtsgültig sind – ein Skandal, der die Grundfesten des Rechtsstaates erschüttert. Wie oe24 berichtet, bestätigte das Gericht einen Schiedsspruch über 320.000 Euro, der auf islamischem Recht basiert. Die Entscheidung, dass die Scharia zivilrechtlich vereinbart werden kann, wird als Präzedenzfall gewertet. Die FPÖ reagiert empört: Sicherheitssprecher Andreas…
Psychologenverband heult wegen Familiennachzug – Doch wo bleibt der Realitätscheck?
Die Pressemitteilung des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) vom 19.08.2025, veröffentlicht auf bdp-verband.de, jammert über die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte und wirft der Bundesregierung Rechtsbruch vor. Doch der BDP überspannt den Bogen: Die Regierung handelt, um die überlasteten Aufnahme- und Integrationssysteme zu entlasten – ein notwendiger Schritt angesichts begrenzter Ressலை System: Ressourcen.…
Drogen im Tonnenmaßstab: BKA sprengt internationales Schmugglernetzwerk
Wie das BKA mitteilt, haben Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Bundeskriminalamtes zwei mutmaßliche Drahtzieher eines gigantischen Rauschgift-Rings aus dem Verkehr gezogen. In Düsseldorf klickten die Handschellen für einen 44-jährigen türkischen Staatsbürger, der laut Haftbefehl in sieben Fällen insgesamt über 800 Kilogramm Heroin in den Schengenraum geschleust haben soll. Sein mutmaßlicher Komplize, ein 48-jähriger Bulgare,…
