Strobl droht Aschermittwochs-Störern

Der innenpolitische AfD-Fraktionssprecher Daniel Lindenschmid MdL hat Innenminister Strobl (CDU) Sündenbockpolitik auf Kindergartenniveau vorgeworfen:

„Am Aschermittwochsprotest gegen die Grünen in Biberach zeige ‚sich, wie die Saat von Hass und Hetze aufgeht, die Extremisten … oder Parteien wie die AfD verbreiten‘, lässt er sich zitieren. Und das, obwohl erst am Donnerstag der Verfassungsschutz erklärte, dass es keine extremistische Unterwanderung der Proteste gebe. Strobl ist gar nicht mehr fähig zu erkennen, dass es die politischen Zumutungen von Grünschwarz sind, die die Bürger auf die Straße treiben. Oder er will es nicht zugeben, was noch bösartiger wäre, als es diese Sandkastenpolemik sowieso schon ist. Aber wehe, jemand hat bei einer Messerattacke durch illegale Migranten ‚Merkel hat mitgestochen‘ geschrieben, da war die moralistische Empörung eine ungeheure. Ich erwarte, dass sich Vertreter der anderen Parteien von dieser Infamie distanzieren.“