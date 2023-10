Terror: Anklage gegen syrisches Brüderpaar erhoben

Die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei syrische Brüder zum Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg erhoben. Dem älteren Bruder wird versuchte Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat sowie Terrorismusfinanzierung vorgeworfen. Er soll seit Frühjahr 2023 einen islamistisch motivierten Sprengstoffanschlag in einer Kirche in Schweden geplant haben, als Reaktion auf öffentliche Koranverbrennungen. Der jüngere Bruder soll die Anschlagspläne unterstützt und bei der Beschaffung von Sprengstoffmaterialien geholfen haben. Bei seiner Festnahme hatte der Hauptbeschuldigte bereits Chemikalien für einen Sprengsatz erworben, die Anschlagspläne waren aber noch nicht konkret. Die Brüder befinden sich seit April bzw. Mai 2023 in Untersuchungshaft.