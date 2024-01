Tumult um einen bodenlosen Ordnungsruf und wie sich an Israel die Neurechten spalten

Tumult“ […] war zumindest bis zur „militärischen Sonderoperation“ Rußlands 2022 ein zuverlässiger und gern gelesener Begleiter für nonkonformistische Konservative und Rechte. Seit dem berüchtigten Editorial des Herausgebers und damaligen Chefredakteurs Frank Böckelmanns unter dem Titel „Sieg im Volkskrieg“ […] nach dem Einmarsch von ca. 150.000 russischen Soldaten in die Südost-Ukraine, hat sich dies grundlegend geändert.

Man muss sich doch auf eine Seite stellen: Ukraine oder Russland, Israel oder Gazastreifen, vielleicht auch Burger King oder McDonalds, AC/DC oder Metallica, man verzeihe mir den flapsigen Ausflug in die niederen kulinarischen Gefilde und die Abgründe der inzwischen nicht mehr ganz so modernen Rockmusik. Wie ich darauf komme? Ich hatte gerade mal wieder etwas Zeit und dachte, ich lese mal wieder etwas und stieß dabei auf den Auftaktartikel von Frank Böckelmann und Carsten Germis zum neuen Jahr auf TUMULT. Es sind meist lange Texte, lesenswert, nachdenkenswert, die man dort findet, sorgfältig formuliert, doch ich erinnerte mich auch an eine Kritik von Peter Backfisch und Werner Olles, die die beiden Publizisten im September hier auf Opposition 24 zur Veröffentlichung eingereicht hatten. Darin beschreiben sie, das Blatt habe sichentwickelt.

Ich hatte Tumult ein wenig aus den Augen verloren. Nun ja, es kann vorkommen, dass Menschen ihre Meinung plötzlich und unerwartet ändern, manchmal sogar zu zweit. Und so verwundert auch der Jahresauftakt 2024 mit dem Titel DIE NEUE BODENLOSE RECHTE nicht weiter. Es geht um Israel und das verhaltene Verhalten der Wortführer des neurechten Mainstreams, ich zitiere ein wenig schmunzelnd:

Als die Mordbrenner, Kindermörder und Frauenschänder der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel einfielen, reagierten die Wortführer des neurechten Mainstreams und der AfD hinhaltend – warteten erst einmal die weitere Entwicklung ab. Alles, was sie seitdem erklären, ist Ausdruck politischer Verlegenheit mit opportunistischem Beigeschmack. In dieser defensiven Haltung erkennen wir ein grundlegendes Defizit. Ausgerechnet vielen Vertretern des „nationalen Lagers“ scheint der Boden unter den Füßen fragwürdig oder beliebig geworden zu sein. Wie den Universalisten bietet sich den Überraschten als Ausweg die Beschwörung höchster Werte an. „Die richtige Wahl wäre nicht Israel, nicht Palästina, sondern die des Rechts, des Friedens, der Wahrhaftigkeit“, deklarierte Wolfgang van de Rydt auf der Online-Plattform Opposition24. „Trauer um alle Kriegstoten“ bekundete Tino Chrupalla und forderte „Deeskalation“. DIE NEUE BODENLOSE RECHTE – Tumult

Bevor ich dann doch darauf eingehe, verweise ich auf zwei weitere Artikel, denn die Kritik traf auch andere, darunter Sezession, wo wenig später eine Antwort von Martin Lichtmesz erschien. Und es kam, wie es kommen musste, auf die Antwort folgte eine REPLIK AUF DEN RUNDUMSCHLAG VON LICHTMESZ. Das schreit förmlich nach einer weiteren Antwort, die sich Lichtmesz hoffentlich verkneift, denn mir fehlt einfach die Zeit dazu, das alles zu lesen.

