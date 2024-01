Wer den Clown zum König ernennt, macht das eigene Königreich zum Weltgespött

(… vom Clown zum Irren in Dreisatzrechnung …)

“Unsichtbar hinter ungeheuren Bäumen:

Unglaublich friedlich naht das große Grauenhafte.”

(Alfred Lichtenstein: “Die Fahrt nach der Irrenanstalt II”, die letzten beiden Zeilen)

“Notausgang, Notlage, Notstand, Reconquista MMXXIV”:

Notausgang aus menschengemachter Unmündigkeit, Notausgang aus geistiger Umnachtung, Notausgang aus dem Weltirrenhaus –

Auf der Suche nach einem “Fahrplan zu sozialrevolutionärer Befreiung”

(sic locutus est Nero)

——————————————————————————————————

“Si te llaman anarquista estás en el lado bueno de la historia.” –

“Wenn sie die Anarchist(in) nennen, stehst du auf der richtigen Seite der Geschichte.”

——————————————————————————————————————————————

Wo ist hier der Notarzt? Wo ist hier die Notlage? Wo ist hier der Notstand?

Wo ist hier der Notausgang?

Deutschland bei der “720°-Wende” nach dem Neujahrstag eines weiteren neuen Jahres hoffnungsvollen Neubeginnens: “Operation gelungen, Patient tot-grün-rot” oder “Ampel gelungen, Volk gelb-grün-tot” oder “Staatsraison gelungen, Ampel dunkelrot und tot” – das sind die entscheidenden Fragen der nächsten Zukunft, wenn “wir”, die “Restvolkknetmasse”, also die schon lange “Vorverurteilten”, in eingeseifte Ketten gelegt und – mit dornengekrönter Halsgeige sowie speicheldichtem Maulkorb versehen – vor den Schauprozess-Staatsakt des BRD-Lügen-Tribunals gezerrt werden: “Traktoristen brachen, aber ihre Lenker nicht!”

Das Mittelalter kehrt zurück: Die Erde ist eine Scheibe!

“Homo homini lupus est.” – Hieraus aber folgt: Was Menschen das Leben zur Hölle macht, sind die anderen Menschen, wobei vierbeinige Kampfhunde zweibeinige Kampfhunde, Schutzmänner die Schutzsuchenden der ganzen Welt und darüber “hunderttausend Kilometer” weiter hinaus wiederum Welt(raum)-Schutzhäftlinge in grotesken Welt(raum)-Schutzräumen makaber zu “schützen” wissen.

Darum auch kommen die Wanderer aus der ganzen Weltzu “uns” in die “beste BRD aller sinkenden Gezeiten”, weil “uns” hier weltbekanntermaßen (!) dank bester Solarenergie-Kraft durch Photovoltaik-Freude die beste Sonne 24 Stunden am Erdentag in Permavision von Gestirn auf Stirn in Herz und Hirn scheint!

Wer aber außerdem noch “Killerviren” zu jagen pflegt, CO2 mit einer unmäßigen Luftsteuer “vergrämen” sowie “Europa verenden lassen” will mit einem notorisch grün-angestrichenen “Green Deal” (von Roosevelt’s “New Deal” der USA in den 1930er Jahren ideologisch-ideell abgekupfert?), jedoch mit Spatzen auf Kanonen den “Endsieg an der Ostfront” herbeizubomben beabsichtigt, und im Unmaß Fantastilliarden von Euronen an Steuergeldern aus dem EU-Fenster “gewaschen” (was sich auf jeden Fall dann auch “gewaschen hat”!) hinauskatapultiert, ist weder geistig noch moralisch zurechnungsfähig: Hiermit hat schon längst die komplett versammelte Funktionärsbürokratie der EU- und Weltherrscher den Rubicon zur “vollendeten Gummizellenreife” überschritten und ist nach dementsprechend “erfolgreich absolvierter Schmiergeldreife” entsprechend “an die Leine zu nehmen”!

Denn der “gute alte Euro” ist insolvent hart wie Kruppstahl, rezessiv zäh wie Leder und inflationär flink wie ein Windhund: “Gebt ihm zwölf Jahre Zeit – und Ihr werdet Europa nicht wiedererkennen!”

Des “gesunden Menschenverstandes” Hilfe zur Notwehr der Selbsthilfe: Ist da nicht eine sofortige “Therapie in Isolationsklausur” akut indiziert?

Dr. Caligari und die in unschuldigstem Weiß auftretenden Mitarbeiter seiner perma-sensibilisierten Weltirrenanstaltfreuen sich jetzt bereits unmäßig darauf, die gesamte “systemisch konditionierte” Versager-Garde an professionellen Politik-Intriganten “standesgemäß empfangen” und denselben mit “stabilisierenden Maßnahmen” adäquate Wohltaten entgegenbringen zu dürfen!

Denn zweifelsohne dürfte eine hammerhart unumstößliche Tatsache doch sein, dass “dieses unsere BRD-Irrenhaus” immer wieder mit besagter “übermäßig überhitzt überfrorener Gummizellenreife” überrascht: Sollen “sie” doch ruhig den Ablass für “ihre” Gummizellenreife aus dem ureigenen “GEZ-Zwangsfernsehfunktopf” nehmen!

Draußen schneit es. Aber – “der Schnee ist tropisch feucht erhitzt und warm”!

Bei dieser “klimakämpferischen” Abart von glasklar-spiegelglatter Verhohnepiepelung handelt es sich offensichtlich um die Demagogie eines vorsätzlich herbeigeführten Volksbetruges – wenn nicht gar um “vollendete Volksverhetzung”!

Hier liegt also ein ganz klarer und glatter Fall von “neo-sozialistischer” Rabulistik vor: Jetzt ist es daher draußen “nicht kalt, sondern noch nicht ganz so warm” – und dies mit jener von “ihnen” vehement propagierten hochdramatischen “Erderhitzung” allerdings keineswegs “passgenau konform gehend”; welche Enttäuschung für den “gesunden Menschenverstand” – und erst recht für die ideologisch virtuosen Tempeltänzer mit der verstrahlt kranken Hirnakrobatik!

Daher “ist es jetzt nicht kalt, sondern nicht ganz so warm”: Dieses Weihnachtslügenmärchen will der GEZ-Zwangsfernsehfunk “uns für dumm Verkauften” doch tatsächlich zwangsfinanziert erzählen!

“Kampf gegen den Klimawandel”? – “Kampf gegen Rechts”? – im “öffentlich-rechtlichen” Narrativ vor allem “Kampf”: Das ist “ihr” Kampf, nicht “Mein Kampf”!

Bin ich nun also endgültig zum “Klima-Leugner” mutiert und somit ein “Ketzer wider die Nachhaltig-Heulige Klimareligion der Grün-Heuligen Scheinheilig-Betroffenheits-Weltkirche”?

In dieser “obergärigen Atmosphäre der politischen Dummheit um ihrer selbst willen”: Wie sinnvoll kann hier dann noch eine weitere “Parteiengründungs-Konjunktur” sein? Wie sehr mag sich darüber aber auch das “Parteienkartell der Kartellparteien” freuen? Wie ungewollt “hilfreich” würde das für “die da” werden? Oder könnte eine weitere “freiheitlich-säkulare Bewegungspartei Neuen Typs” tatsächlich der mittlerweile doch recht gut aufgestellten, keinesfalls aber mehr diffus erscheinenden sozialrevolutionär-alternativen Régime-Opposition hilfreich werden und somit konstruktivzu einer authentischen Politikwende 2024 beitragen?

Es sollte also wirklich keine Frage der “parlamentarischen Sitzhackordnung” sein. Es dürfte folglich auch keineswegs eine “gesäßgeographische” Frage von Rechts oder Linkssein!

Nein – hier handelt es sich um die grundsätzliche Frage von Freiheit oder Unterdrückung!

Letztendlich gilt:

Wir, der Versuch der Initiative einer Radikal-Libertären Union für Deutschland in Europa, erstellen einen maßgeschneiderten FAHRPLAN ZUR FREIHEIT als adäquat angewandtes Rezept gegen Unterwerfung.

Also lautet die chronologische Abfolge der sozialrevolutionären Vorgehensweise in Planung und voraussichtlicher Praxis:

– 1. gesamtgesellschaftlicher Boykott staatlich angeordneter Zwangsmaßnahmen: “Heraus zum 8. Januar!” –

– 2. ziviler Ungehorsam auf allen Ebenen der Gesellschaft –

– 3. Straßenkampf und direkte Aktion –

– 4. Generalstreik –

– 5. Volksaufstand und soziale Revolution.

Hieraus ergibt sich für eine zwischenmenschlich gereifte Gesellschaft der Vernunftbegabten: FREIHEIT STATT UNTERWERFUNG.

Hieraus resultiert eine REVOLUTION.

Hieraus resultiert eine SOZIALE REVOLUTION NEUEN TYPS.

Hieraus resultiert eine NEUE VOLKSBEWEGUNG.

Hieraus hallt durch alle Gassen: “WIR SIND DAS VOLK!”

Nur, wenn durch Neuwahlen die linkische “Ampel” zertrümmert würde und sofort wieder rechtschaffen “Rechts vor Links” gelten sollte, könnte Deutschlands und der Welten Verkehrsordnung die regenerierende Kultur- und Wirtschaftsblüte eines sinnenfroh beseelt der Zukunft zugewandten hoffnungsvoll dynamischen Neubeginnens erleben!

Nero Redivivus an den Iden des Neuen Jahres 2024