Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gruenden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betraegt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuueben, muessen Sie uns

Wolfgang van de Rydt

Ortsstr. 41

56370 Attenhausen

Telefon: 0152 23036346

E-Mail: redaktion@f-news.net

mittels einer eindeutigen Erklaerung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) ueber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie koennen dafuer das beigefuegte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung ueber die Ausuebung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschliesslich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusaetzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, guenstigste Standardlieferung gewaehlt haben), unverzueglich und spaetestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurueckzuzahlen, an dem die Mitteilung ueber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fuer diese Rueckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspruenglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdruecklich etwas anderes vereinbart.

Erloeschen des Widerrufsrechts bei digitalen Inhalten / Dienstleistungen

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag ueber die Erbringung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollstaendig erbracht hat und mit der Ausfuehrung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrueckliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestaetigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollstaendiger Vertragserfuellung durch den Unternehmer verliert.

Dies bedeutet: Sobald Ihre Pressemitteilung oder Ihr Sponsored Post nach Ihrer Freigabe veroeffentlicht wurde, erlischt das Widerrufsrecht.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fuellen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurueck.)

An: Wolfgang van de Rydt, Ortsstr. 41, 56370 Attenhausen, E-Mail: redaktion@f-news.net

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag ueber den Kauf der folgenden Dienstleistung:

Bestellnummer: ___________________________

Bestellt am: ______________________________

Name: ____________________________________

Adresse: _________________________________

E-Mail: __________________________________

Datum und Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

Stand: Maerz 2026