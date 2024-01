Agrardiesel: Subvention trotz Protesten gestrichen – war alles nur Theater?

Um es gleich vorweg zu sagen: Jein! Gelenkte Proteste, wie sie sich Gustav Le Bon und Machiavelli nicht besser hätten ausdenken können, dienen seit jeher dem Erhalt der Machtstrukturen. Doch der Krug geht nur solange zum Brunnen, bis er bricht. Der Bauernverband, bestens vernetzt mit den alten politischen Seilschaften, was grundsätzlich keine Sünde, sondern eher Notwendigkeit ist, agiert nicht anders, als die großen Gewerkschaften. Das Fußvolk wird ein wenig aufgewiegelt, bis der erste Zorn verpufft ist, Großdemos und Streiks muten an wie militärische Manöver, die das Gefühl vermitteln „denen haben wir es aber gezeigt“ – nichts weiter als eine Illusion. Dann wird am Ende mit ganz kleinen Zugeständnissen doch durchgesetzt, was auf dem Plan stand. So geschehen am gestrigen Montag, dem 8. Januar 2024.

Ein Generalstreik war das nicht, denn mit einem Tag Dauer kann die Politik bestens leben. Generalstreik ist immer, jeden Tag, wenn man es wirklich ernst meint und das Spiel nicht mehr mitmacht. Die vereinte Propagandapresse hat sich mächtig ins Zeug gelegt, viel mehr noch als zur Zeit des Widerstands gegen die Corona-Maßnahmen, um die Proteste zu diskreditieren. Die Angst muss groß sein, dass etwas schief läuft. Und der Plan ist nicht aufgegangen. Jetzt sind wieder Tausende mehr dazu gekommen, die ihren ganz persönlichen Generalstreik durchexerzieren, sich verweigern, wo es nur geht und ansonsten Dienst nach Vorschrift leisten. Nicht nur unter den Bauern, auch innerhalb des Staatsapparats, in Justiz und Polizei, ist bei manchen der Groschen gefallen, dass dieses politische System nicht mehr zu retten ist. „Unser Land wird sich ändern“, hat mal eine nicht so große Geistin gesagt und sie hatte recht damit. Den Ideologen läuft die Gefolgschaft davon, wie immer, wenn es erst um die Butter und dann ums Brot geht. Der Geist ist aus der Flasche, wehe dem, der versucht, ihn wieder einzufangen. Mit Tricks wie aus 1001 Nacht wird das nicht mehr gelingen.

Quelle: O24