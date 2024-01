Bauernproteste: Holt die Funktionäre von den Bühnen!

Der Bauernverband hat seine Redner offenbar gehorsamst angewiesen, sich zu distanzieren. In Bad Ems sammelten sich heute Hunderte Landwirte mit ihren Fahrzeugen, um eine erste Kundgebung vor dem Rathaus abzuhalten, bevor es dann weiter Richtung Koblenz ging. Endlich wurde die Veranstaltung eröffnet und es hagelte Abgrenzungen nach allen Seiten. Der Redner, dessen Namen ich mir gar nicht erst gemerkt habe, der mich aber irgendwie an Ralph Stegner erinnerte, wetterte über die „Chaoten“, die Robert Habeck bedroht und angeblich Kinder verängstigt hätten. So etwas sei gar nicht in Ordnung. Hier ein paar wackelige Eindrücke davon.

Kaum dass der Typ gesprochen hatte, verließen die ersten Teilnehmer bereits die Kundgebung. Was die meisten Bauern wirklich denken und wofür sie stehen, sah man auf ihren Schildern. Bis die Ampel aus ist! So geht Protest. Holt die Funktionäre von den Bühnen, sie dienen der korrupten Regierung!