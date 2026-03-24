Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Ueberblick darueber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persoenlich identifiziert werden koennen.

Datenerfassung auf dieser Website

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Die Kontaktdaten koennen Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen (z. B. Daten, die Sie in ein Kontaktformular eingeben oder beim Kauf eines Pressemitteilungs-Pakets angeben).

Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs).

Wofuer nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewaehrleisten. Andere Daten koennen zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. Bei Kauf eines Pakets werden Ihre Daten zur Abwicklung des Vertrags und zur Kommunikation bezueglich Ihrer Pressemitteilung genutzt.

Welche Rechte haben Sie bezueglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft ueber Herkunft, Empfaenger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben ausserdem ein Recht, die Berichtigung oder Loeschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz koennen Sie sich jederzeit an uns wenden.

2. Hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet. Personenbezogene Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v.a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten handeln.

3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Datenschutz

Der Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer persoenlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklaerung.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle fuer die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Wolfgang van de Rydt

Ortsstr. 41

56370 Attenhausen

Telefon: 0152 23036346

E-Mail: redaktion@f-news.net

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgaenge sind nur mit Ihrer ausdruecklichen Einwilligung moeglich. Sie koennen eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmaessigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberuehrt.

Beschwerderecht bei der zustaendigen Aufsichtsbehoerde

Im Falle von Verstoessen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehoerde zu. Zustaendige Aufsichtsbehoerde in Datenschutzfragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.

4. Datenerfassung auf dieser Website

Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Wir nutzen Cookies, um die Nutzung unserer Website zu analysieren und um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Sie koennen Ihren Browser so einstellen, dass Sie ueber das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben.

Kontaktformular / Bestellformular

Wenn Sie uns per Formular Anfragen zukommen lassen oder ein Pressemitteilungs-Paket kaufen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und fuer den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

WooCommerce

Fuer die Abwicklung von Zahlungen und Bestellungen nutzen wir WooCommerce. Hierbei werden die fuer den Kaufabschluss notwendigen Daten verarbeitet (Name, Adresse, E-Mail, Zahlungsdaten). Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfullung).