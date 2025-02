Auf Messers Schneide: Abtreibung oder Leben?

Täglich werden in #Deutschland und Österreich hunderte #Kinder abgetrieben. Hinter jedem einzelnen Fall steckt eine tragische Geschichte. Die Publizistin und fünffache Mutter Maria Schober hat in ihrem Roman „Leonie: Bis die Morgenröte kommt“ erstmals eine solche Geschichte erzählt.

In der fünften Folge von „Fokus Familie“ spricht Hedwig v. Beverfoerde mit Schober über ihr Erstlingswerk, das die innere Zerrissenheit einer jungen Schwangeren in Not veranschaulicht. Schober erklärt außerdem, wieso sie sich für den Schutz des ungeborenen Lebens stark macht und wieso wir wieder #Liebe, Ehe und Sexualität in Einklang bringen müssen.