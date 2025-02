Schwere Sexualdelikte im Kölner Karneval gemeldet

Die Polizei Köln meldete eine besorgniserregende Anzahl an Sexualdelikten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Darunter fallen mindestens drei bestätigte Fälle von Vergewaltigungen, die für große Bestürzung sorgten. Insgesamt wurden etliche sexuelle Übergriffe registriert, wobei die genaue Zahl noch nicht abschließend veröffentlicht wurde. Diese Vorfälle werfen erneut Fragen zur Sicherheit während des Straßenkarnevals auf, insbesondere für Frauen.

Tödlicher S-Bahn-Unfall

Ein weiterer tragischer Vorfall ereignete sich, als ein Mann nach einem Unfall mit einer S-Bahn sein Leben verlor. Details zu den Umständen sind bislang spärlich, doch der Vorfall trug zur ernsten Bilanz des Karnevalsauftakts bei.

Polizeieinsatz und Sicherheitsmaßnahmen

Rund 1.500 Polizisten waren im Einsatz, um die Feierlichkeiten zu sichern. Bei etwa 370 Kontrollen stellte die Polizei mehrere Messer sicher, was auf ein erhöhtes Risiko für Gewalt hinweist. Zudem wurden 76 Platzverweise ausgesprochen und 14 Personen festgenommen. Die Maßnahmen standen auch im Kontext einer Terrorwarnung des sogenannten Islamischen Staates (IS), der Drohungen gegen den Kölner Karneval verbreitet hatte. Konkrete Anschlagsziele wie der Alter Markt wurden genannt, doch es kam zu keinen bestätigten Terrorakten. Die Polizei betonte, dass die Drohungen ernst genommen wurden, und passte ihr Einsatzkonzept entsprechend an.

Chronologische Darstellung der drei schweren Sexualdelikte

1. Fall

Gegen 14.30 Uhr lernte eine junge Frau einen Mann auf den Uniwiesen kennen, der sich hinter ihr in eine mobile Toilette gedrängt und sie darin vergewaltigt haben soll. Der blonde, blauäugige Täter soll etwa 1,85 groß sein, auffällige Wangenknochen haben und mit einem Sträflingskostüm kostümiert gewesen sein. Hinweise zu dem beschriebenen Mann nimmt das Kriminalkommissariat 12 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

2. Fall

Die zweite Tat ereignet sich gegen 17 Uhr – ebenfalls in einer mobilen Toilette am Zülpicher Platz in Höhe der dortigen Kirche. Ein 18-Jähriger soll eine junge Frau, die er zuvor auf der Straße kenngelernt hatte, in die Toilette gedrängt und dort vergewaltigt haben. Die Frau wandte sich an das Personal einer nahgelegenen Lokalität. Hinzugerufene Polizisten nahmen den 18-Jährigen fest und brachten ihn zwecks Spurensicherung ins Präsidium.

3. Fall

Auch bei einer sexuellen Nötigung um 17.10 Uhr ist der Tatort eine mobile Toilette. Eine junge Frau soll von zwei mutmaßlichen Security-Mitarbeitern sexuell bedrängt worden sein. Nacheinander sollen sich die Männer zu ihr in die Kabine gedrängt und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Dabei sollen sie die junge Frau auch angefasst und an sich gedrückt haben. Die Bedrängte konnte flüchten und Einsatzkräfte ansprechen. Polizisten fanden einen der beiden Tatverdächtigen (20) nach einem Zeugenhinweis in Tatortnähe, stellten seine Personalien fest und leiteten Ermittlungen ein. Zu dem Vorfall sowie der Beteiligung des noch unbekannten zweiten Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 12 Hinweise entgegen.