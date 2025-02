Berlin: Pädophiler verfolgt monatelang Kinder – jetzt wurde er endlich festgenommen

Ein 38-jähriger Mann wurde in Berlin-Schlachtensee festgenommen, nachdem er seit Monaten Kinder in seiner Nachbarschaft sexuell belästigt haben soll. Er verfolgte die Minderjährigen auf seinem Fahrrad, versteckte sich im Gebüsch, bedrängte sie und entblößte sich teilweise. Ein Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle vor einer Grundschule, wo ein Mädchen Hilfe rief und sich in die Schule rettete.

Bei der Festnahme leistete der Verdächtige Widerstand, berichtet die BZ und verletzte einen Polizisten. Er wurde schließlich in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

Warum erst jetzt?