Die Grünen: Von der NSDAP zur Öko-Partei?

Doch damit nicht genug. Die Grünen haben nicht nur ideologische Gemeinsamkeiten mit den Nazis, sondern auch personelle. Gleich mehrere ehemalige NSDAP-Mitglieder waren an der Gründung der Partei beteiligt. Darunter Baldur Springmann und Werner Vogel, die sich nach dem Krieg einfach ein grünes Mäntelchen umhängten und so ihre braune Vergangenheit verbargen. Sogar der berühmte Tierfilmer Bernhard Grzimek, der mit seinen Filmen Millionen Menschen begeisterte, soll ein überzeugter Nazi gewesen sein.

Wer hätte gedacht, dass die Grünen, die sich so gerne als Retter der Welt präsentieren, eine so dunkle Vergangenheit haben? Schaut man genauer hin, findet man überall Spuren, die bis zurück ins Dritte Reich führen.

