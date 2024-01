Die Mißstimmung weitet sich aus

Der Januar könnte ein Protestmonat von bisher nicht geahnten Ausmaßen werden. Den Landwirten schließen sich immer mehr Berufe an. Die Lokführer, zahlreiche Gastwirte, die Jäger, die Spediteure, einige Händler planen auch die Teilnahme an Aktionen. Selbst aus Ministerien und Kommunalverwaltungen scheint Unterstützung zu kommen. Im Gesundheitswesen rumort es erheblich. Eine Beakannte war die Woche mal in der Physio, da sind ihr fast die Ohren abgefallen. Ich habe im Bekanntenkreis rumgehört: Reiterhöfe, Taxiunternehmen und Leute aus dem Kulturbetrieb, die bisher die eiserne Kampfreserve der Nationalen Front waren, alle wollen ihre Forderungen auf den Tisch legen.Dabei gibt es keine Maximalforderungen. Annalena und ihre Kumpane sollen sich nicht um 360 Grad drehen, sondern nur noch um 180. Es läge im eigenen Interesse der Nationalen Front alle Entscheidungen seit Fukushima rückgängig zu machen, und zwar unverzüglich. Wer macht in Ostberlin den Schabowski?

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es lebe die Freiheit!“ (ließ Goethe den Götz von Berlichingen rufen)

Quelle: Prabelsblog