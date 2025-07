Dänischer Spion für Iran? Ali S. in Aarhus festgenommen – Ziel: Jüdische Einrichtungen in Berlin

Ein dänischer Staatsbürger soll im Auftrag des iranischen Geheimdienstes in Berlin jüdische Ziele ausgespäht haben – das berichtet die Bundesanwaltschaft in einer offiziellen Mitteilung. Ali S. wurde am 26. Juni 2025 in Aarhus von dänischen Sicherheitskräften verhaftet.

Ihm wird vorgeworfen, konkrete Informationen über jüdische Personen und Orte gesammelt zu haben – möglicherweise zur Vorbereitung von Anschlägen. Die Ermittlungen stützen sich auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das Bundeskriminalamt ermittelt. Der Mann soll bald nach Deutschland überstellt werden.

Ein beunruhigender Fall, der zeigt, wie offen Deutschland für fremde Dienste geworden ist – und wer offenbar ins Visier genommen wird.