Elon Musk auf der AfD-Wahlkampfstart-Veranstaltung (deutsche Übersetzung)

Elon Musk hat die Teilnehmer mit seiner Grußbotschaft auf einer riesigen Videoleinwand elektrisiert! 4000 Menschen im Saal jubelten und feierten mit Begeisterung. Er sprach das aus, was alle in der Messehalle in Halle gerne hörten. Jemand, der ihre Ansichten teilt und fördert.. Es war ein Moment der Geschichte schrieb, eine Premiere die Deutschland noch nie erlebt hat. Die Atmosphäre war positiv aufgeladen, die Stimmung geradezu euphorisch. Diese Veranstaltung war nicht nur ein politisches Ereignis, es war eine professionelle Show, die man sonst nur aus USA kennt. Die Aufregung war förmlich spürbar, als Musk über die Werte und die Zukunft Deutschlands sprach. Es fühlte sich an, als wäre ein neuer Tag angebrochen, voller Hoffnung und Optimismus. Die Leute waren nicht nur begeistert, sie wurden inspiriert. Es war eine Demonstration von Einheit und Stolz, die in der Geschichte Deutschlands ihren Platz finden wird. Musk ist nicht irgendwer. Erfolfreicher Unternehmer, der ihn zum reichsten Mann der Welt machte. Und trotz seiner vielen Verpflichtungen nahm er sich die Zeit für eine Videoübertragung von Kalifornien zur AfD.Einmalig, elektrisierend und absolut bewegend – das war Elon Musks Auftritt bei der AfD-Wahlkampfstart-Veranstaltung.

Text seiner Grußbotschaft, maschinelle Übersetzung mit leichten Korrekturen:

Ich bin sehr begeistert für die AfD und ich denke, ihr seid wirklich die beste Hoffnung für Deutschland. In Deutschland und als Deutscher ist das sehr wichtig, ihr wisst, es ist okay, stolz zu sein, Deutscher zu sein, das ist sehr wichtig.

Es ist okay, stolz auf die eigenen Werte zu sein und nicht zu verlieren, dass Multikulturalismus alles verdünnt. Ich denke, wir wollen einzigartige Kulturen in der Welt haben, wir wollen Leute haben, die wissen, wir wollen nicht, dass alles überall das Gleiche ist, wo es nur eine große Art von Anzug ist, wir wollen etwas, wo man in verschiedene Länder geht und eine unterschiedliche Kultur erlebt, die einzigartig und besonders ist. Eine deutsche Regierung die Maßnahmen ergreift, um ihre Bürger zu schützen und sicherstellt, dass sie das Wohl und die Gesundheit der deutschen Bevölkerung sucht.

Und ich meine, die Deutschen sind eine uralte Nation, die Tausende von Jahren zurückgeht, ich habe sogar, ich habe Julius Caesars Bericht über die ersten Begegnungen mit den germanischen Stämmen in den Gallischen Kriegen gelesen, und er war wie, wow, sehr beeindruckend, das sind sehr, sehr mächtige Krieger.

Also, ich denke, es ist ehrlich gesagt zu viel Fokus auf vergangene Schuld und wir müssen darüber hinausgehen. Kinder sollten nicht für die Sünden ihrer Eltern oder gar ihrer Großeltern verantwortlich gemacht werden. Und wir sollten optimistisch über die Zukunft Deutschlands sein, und das ist wirklich meine Botschaft, sei optimistisch, enthusiastisch und bewahrt die deutsche Kultur, beschütze dein Volk.

Und es gibt andere Dinge, die ich denke, sehr hilfreich sind, ihr wollt mehr Selbstbestimmung für Deutschland und für die Länder in Europa, weniger von Brüssel, das ist meine Meinung. Ich denke, es gibt zu viel Bürokratie von Brüssel, zu viel Kontrolle von einer globalen Elite, und wenn ich bei diesen globalen Regierungskonferenzen gesprochen habe, habe ich gesagt, es sollte weniger globale Regierung geben, es sollte mehr Kontrolle durch einzelne Länder geben.

Also, ich hoffe sehr, dass die AfD gut abschneidet und Alice Weidel Kanzlerin wird, das wäre sehr gut für Deutschland. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass diese Wahl in Deutschland von großer Bedeutung ist, ich denke, sie könnte das gesamte Schicksal Europas, vielleicht sogar das Schicksal der Welt entscheiden, so wichtig ist diese Wahl. Deshalb ist es sehr wichtig, mit Freunden und Familie zu sprechen und sie zu überzeugen, über eine Wahl der AfD nachzudenken. Überzeuge einen Freund, rede mit einem anderen Freund und hey, wollt ihr mehr von den letzten 10 Jahren oder wollt ihr etwas anderes?

Ich denke, die Leute in Deutschland wollen etwas anderes, und wenn ihr etwas anderes wollt, müsst ihr dafür arbeiten. Das ist nur so, ihr seid die Zukunft Deutschlands, macht es wahr. Aber ich kann nicht genug betonen, geht raus, redet mit Leuten, überzeugt Leute, ein Stimmzettel nach dem anderen, es muss eine Veränderung geben, es muss gemacht werden, und diese Wahl ist so wichtig, sie ist extrem wichtig, ich sage das nicht leichtfertig, wenn ich denke, die Zukunft der Zivilisation könnte von dieser Wahl abhängen, so wichtig ist sie.

Ihr müsst rausgehen und Leute überzeugen, für die AfD zu stimmen. Ich denke, die Trump-Administration ist auch wichtig, also denke ich, die Politik, die ich von der AfD gehört habe, macht viel Sinn, sie ist einfach, sie ist, wenn ich an Politik denke, ist es gesunder Menschenverstand, und genauso wie Präsident Trump gesunden Menschenverstand hat, bekommt man Sachen erledigt, man bekommt die Regierung aus dem Weg der Leute, damit man Dinge erledigen kann, und gibt den Menschen persönliche Freiheit zurück und schützt die Menschen vor Gefahren.

Das sind fundamentale Dinge, die die aktuelle Regierung ehrlich gesagt nicht tut. Die aktuelle Regierung unterdrückt Redefreiheit sehr aggressiv, und wenn man Redefreiheit unterdrückt, ist es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, eine wahre Demokratie zu haben, weil Redefreiheit die Grundlage der Demokratie ist. Wenn die Leute nicht die Wahrheit wissen können, dann kann es keine wahre Demokratie geben, deswegen ist es so wichtig, Redefreiheit zu haben, damit die Leute eine informierte Wahl treffen können, und es eine wahre Demokratie ist.

Aber das ist nicht, was die aktuelle Regierung tut, sie unterdrückt Redefreiheit und sperrt Leute ein für sogar milde Kritik an Politikern oder Sozialen Medien Beiträge, das ist verrückt. Das ist ehrlich gesagt ein totalitärer Ansatz, nicht ein demokratischer Ansatz. Also müssen wir die Freiheit für das deutsche Volk wiederherstellen, Redefreiheit haben und weniger staatliche Unterdrückung im Allgemeinen. Also, ich kann nicht genug sagen, tut alles, was ihr könnt, mit voller Kraft, und steckt alles, was ihr könnt, in diese Wahl.