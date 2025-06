Eisenach: Drei Iraker prügeln auf deutschen Jugendlichen ein

| in

In Eisenach kam es am gestrigen Abend zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha berichtet, eskalierte ein Streit in der Straße Kupferhammer zwischen mehreren Minderjährigen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Drei Tatverdächtige – zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger mit irakischer Herkunft – sollen dabei auf einen 17-jährigen Deutschen eingeschlagen haben. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Einige der Beteiligten versuchten zunächst zu fliehen, konnten jedoch durch die Polizei gestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.