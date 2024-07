Asylbewerber legt Feuer – Unterkunft explodiert – ein Toter!

Am 08.07.2024 kam es in der Mittagszeit zu einer Explosion und einem anschließenden Brand in der Asylbewerberunterkunft Bremer Straße 72B in Buchholz in der Nordheide. Die Polizei wurde aufgrund von Hinweisen auf Brandgefahr gerufen. Während des Einsatzes kam es zu einer Explosion, wodurch das Gebäude in Vollbrand geriet. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch ein Polizeivollzugsbeamter, der schwer verletzt in eine Klinik gebracht wurde. Eine leblose Person wurde im Gebäude gefunden, ihre Identität ist noch unbekannt.

Insgesamt wurden 20 Personen verletzt, darunter auch Polizeikräfte und Mitarbeitende der Unterkunft. Die Lösch- und Rettungsarbeiten sind abgeschlossen, und eine detaillierte Untersuchung zur Brandursache wird erfolgen. Der Bereich sollte gemieden werden, um die Arbeiten nicht zu behindern.