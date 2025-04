Freiburg: Algerischer Intensivtäter vergreift sich an Frau – endlich in Haft!

in

Freiburg – Schon wieder schockiert ein Gewaltverbrechen mitten in Freiburg: Am späten Sonntagabend (27. April 2025) attackierte ein 33-jähriger Algerier eine junge Frau auf dem Stühlinger Kirchplatz. Der polizeibekannte Täter bedrängte die 30-Jährige in sexueller Absicht, riss sie zu Boden und verletzte sie leicht.

Nur dem beherzten Eingreifen von Passanten ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Der aus Nordafrika stammende Mann flüchtete zunächst, wurde aber in unmittelbarer Tatortnähe gestellt. Bei der Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr und verletzte dabei einen Polizisten.

Der algerische Staatsangehörige war bereits zuvor wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten – frei herumlaufend konnte er dennoch erneut zuschlagen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde nun endlich Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet.

Freiburg wird damit einmal mehr zum traurigen Symbol gescheiterter Migrationspolitik.