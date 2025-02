Hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2025

in

Die Bundestagswahl 2025 zeichnet sich durch eine bemerkenswert hohe Wahlbeteiligung aus. Bis 14 Uhr haben laut der Bundeswahlleitung 52,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Wahl 2021, als zur gleichen Zeit nur 36,5 Prozent wählen gingen.

Experten sehen darin ein starkes Zeichen für das demokratische Engagement in Deutschland. „Die Menschen spüren, dass es um viel geht“, sagte Politikwissenschaftlerin Dr. Anna Meier. Besonders in Mitteldeutschland, etwa in Sachsen und Sachsen-Anhalt, liegen die Zahlen über dem Niveau von 2021. Auch die Briefwahl wird rege genutzt, wenngleich genaue Daten dazu noch ausstehen.

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet, danach wird mit den ersten Prognosen gerechnet. Die hohe Beteiligung lässt auf ein spannendes Ergebnis hoffen – ein Tag, der die politische Landschaft Deutschlands nachhaltig prägen könnte.