Kickl zu Steiermark-Wahlen: „Nächster Denkzettel für die Systemparteien

Angesichts der starken freiheitlichen Zugewinne bei den Gemeinderatswahlen in der Steiermark zog FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl ein überaus positives Fazit: „Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern in den Gemeinden dafür, dass sie ihr Vertrauen in die freiheitlichen Kandidaten gesetzt haben und der FPÖ damit das beste Ergebnis in der Geschichte von Gemeinderatswahlen beschert haben. Gegenüber dem letzten Urnengang 2020 hat sich die FPÖ heute mehr als verdoppelt!“

Nach dem fulminanten Wahlsieg bei der Landtagswahl im November setzte es heute den nächsten Denkzettel für die Systemparteien. Das zeige, dass „die ehrliche und geradlinige freiheitliche Politik im Dienste der Menschen nach wie vor auf der Überholspur ist. Ein herzliches Danke an Landeshauptmann Mario Kunasek und sein gesamtes Team. Heute ist ein Feiertag für unsere freiheitliche Gesinnungsfamilie!“

Der freiheitliche Erfolgslauf werde weitergehen, zeigte sich Kickl zuversichtlich: „Wir Freiheitlichen sind die einzigen, die bedingungslos Politik für und nicht gegen die Menschen machen – und das wird auf allen Ebenen honoriert, wie zuletzt bei den Wirtschaftskammerwahlen und jetzt in der Steiermark. Im April sind die Wiener aufgerufen, ihren Landtag neu zu wählen – und auch dort wird Dominik Nepp mit seinem Team große Zugewinne machen und die abgehobene Wiener SPÖ auf den Boden der Tatsachen zurückholen.“