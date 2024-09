Mann geht mit Fleischerbeil auf Kellner los und landet in der Psychiatrie

Bereits am 7. September hat ein 55 Jahre alter, geistig verwirrter Mann einen Angestellten eines mongolischen Restaurants auf der Mülheimer Straße in Bergisch Gladbach mit einem Fleischerbeil schwer verletzt. Da der Fall nach jetzigem Stand der Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt klassifiziert worden ist, hat eine Mordkommission der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen. Polizisten hatten den Angreifer bereits kurz nach der Tat vor Ort festgenommen. Per richterlichem Beschluss wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Entdecke mehr von freie deutsche Presse

Subscribe to get the latest posts sent to your email.