Solingen-Anschlag: Anklage gegen mutmaßliches IS-Mitglied

in

Die Bundesanwaltschaft hat am 24. Februar 2025 Anklage gegen den Syrer Issa Al H. erhoben. Ihm werden dreifacher Mord und zehnfacher versuchter Mord beim Messerangriff auf dem Solinger Stadtfest am 23. August 2024 vorgeworfen. Als IS-Anhänger soll er aus radikal-islamistischer Überzeugung gehandelt und über einen Messenger Kontakt zu einem IS-Mitglied aufgenommen haben, das die Tat propagandistisch nutzen wollte. Drei Menschen starben, zehn wurden verletzt. Issa Al H. sitzt seit dem 25. August 2024 in Untersuchungshaft. Der Prozess startet vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.