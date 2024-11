Syrer zu zehn Jahren Haft verurteilt

Ein 27-jähriger Syrer wurde am Montag im Landesgericht Salzburg wegen Vergewaltigung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig , da der Angeklagte Berufung einlegte. Die Tat ereignete sich am 12. November des Vorjahres am Salzburger Hauptbahnhof. Nach dem Besuch eines Lokals soll der Mann das Opfer am Arm gepackt und auf eine Toilette am Bahnhofsareal gebracht haben, wo es zur Vergewaltigung kam. Laut Anklage soll der Täter dabei Gewalt angewendet und das Opfer gewürgt haben. Alkohol und Medikamente dürften bei der Tat eine Rolle gespielt haben.

