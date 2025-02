Trump telefonierte mit Putin, bald Frieden?

Ja, darauf hat die Welt gewartet. Seit 2022 herrscht Krieg in der Ukraine – doch nun gibt es eine echte Chance auf Frieden. Donald Trump und Wladimir Putin haben am 12. Februar 2025 ein langes, produktives Gespräch geführt und die Weichen für Verhandlungen gestellt. Die USA und Russland wollen demnach eng zusammenarbeiten, um das unsägliche Sterben auf dem Schlachtfeld zu beenden. Trump betont, dass dieser Krieg unter seiner Präsidentschaft nie stattgefunden hätte, doch jetzt will er ihn beenden. Die Verhandlungen sollen sofort beginnen.

🚨BREAKING: President Trump confirms that he's just had a phone call with President Putin of Russia. The two countries will immediately begin negotiations to end the war in Ukraine. HUGE. pic.twitter.com/XXZLL5x6W4