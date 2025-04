Trumps Schachspiel mit Vietnam: beide gewinnen

Trump tritt vors Schienbein und alle rennen zu ihm, denn Donald Trump ist echt ein Fuchs. Als „Geschäftsführer der Firma USA“ hat er es drauf, die anderen Länder genau da zu packen, wo’s wehtut. Wer den USA mit Einfuhrzöllen schadet, bekommt eine saftige Retourkutsche. Höhere Zölle werden um die Ohren gehauen und das mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Seine Devise lautet: spielt fair, oder ich lege richtig los. Und siehe da: Kaum tritt er einem Land auf die Füße, geben sie sich bei ihm die Klinke in die Hand. Sie wolle verhandeln, aber schnell!

Vietnam : Der Asientiger macht auf schlau

Die USA sind deren größter Markt, Textilien, Elektronik, das Risiko ist groß. Trump hat denen die Pistole auf die Brust gesetzt: Zölle, und zwar heftige. Unter Biden hat das keinen gestört, aber Trump macht keine halben Sachen. Vietnam, der schlafende Tiger, wacht auf, schleicht auf leisen Pfoten zu Trump und sagt: „Okay, lass uns reden.“ Nach einem kurzen Telefonat haben sie ihre Zölle auf US-Produkte freiwillig auf null gesetzt. Diplomaten sind direkt nach Mar-a-Lago gedüst, um den Deal klarzumachen. Und dann legen sie richtig los: US-Autos, LNG, Ethanol, alles sei willkommen, ganz ohne jeden Zoll. Sogar Musks Starlink darf kommen. Das ist doch mal ein Ding! Vietnam dreht China den Rücken und kuschelt sich an die USA ran. Vietnam will das neue Singapur werden, mit digitalem Schnickschnack und allem Drum und Dran. Da kann man sich keine Handelsfeinde leisten. Schlau gespielt, Vietnam!

Trumps Trick: Druck mit einem Lachen

Trump ist einfach ein Businessgenie. Er setzt Zölle ein wie einen Zug im Schach und sein Grinsen macht den Rest. Vietnam, Taiwan, Indien und alle kommen angerannt, sobald er seinen Finger hebt. Die sehen, dass man mit ihm Deals machen kann, wenn man mitspielt. Die EU könnte sich echt ’ne Scheibe abschneiden statt zu schmollen. Er tritt zu, die Welt verhandelt, und am Ende hat er, was er will. So steuert der „Geschäftsführer“ sein Ding hart, aber mit mit einem Augenzwinkern. Respekt, Donald!