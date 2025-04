Sanierungsbedarf bei mehr als 108 Milliarden: AfD-Fraktion beantragt Aktuelle Stunde

in

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichten die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg die Investitionsbank Berlin und der Ostdeutsche Bankenverband eine Studie, in der der Sanierungsbedarf Berlins bei Infrastruktur und landeseigenen Liegenschaften auf mehr als 108 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren taxiert wird.

Bis heute hat sich der Senat hierzu nicht geäußert.

Die AfD-Hauptstadtfraktion hat deshalb heute für die Aktuelle Stunde der kommenden Plenarsitzung am 10. April das Thema „108 Milliarden Investitionsstau – Berlin zerbröselt und der Senat schweigt“ beantragt.