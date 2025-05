UFO-Enthüllungen eines NASA-Arztes: Dr. Gregory Rogers spricht über geheime Sichtung in Cape Canaveral

Ein neuer Whistleblower sorgt in der UAP-Community für Aufsehen: Dr. Gregory Rogers, ehemaliger NASA-Flugarzt und Major der U.S. Air Force, hat in einem Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail erstmals über eine geheime UFO-Sichtung gesprochen, die er 1992 in Cape Canaveral miterlebte. Seine Enthüllungen werfen erneut Fragen über die Existenz außerirdischer Technologien und mögliche Vertuschungen durch staatliche Stellen auf.

Eine unheimliche Begegnung im Hangar

Im Jahr 1992, während seiner Tätigkeit als leitender Flugarzt in Cape Canaveral, wurde Dr. Rogers Zeuge eines außergewöhnlichen Vorfalls. In einem streng bewachten Hangar beobachtete er heimlich Videoaufnahmen eines schwebenden, scheibenförmigen Objekts von etwa sechs Metern Durchmesser. Das Objekt, das die Aufschrift „U.S. Air Force“ trug, führte laut Rogers lautlose Manöver aus, die phys„Es schwebte, rotierte und neigte sich um 45 Grad, ohne dass Schubdüsen, Propeller oder andere bekannte Antriebssysteme erkennbar waren“, berichtet Rogers. Als erfahrener Pilot betonte er: „Kein Fluggerät, das ich kenne, könnte solche Manöver ausführen.“

Ein Offizier, der die Aufnahmen kommentierte, machte eine kryptische Geste nach oben und sagte: „We got it from them.“ Rogers interpretierte dies als Hinweis auf eine nicht-irdische Herkunft des Objekts. Diese Behauptung erinnert an frühere Whistleblower wie Bob Lazar, der ähnliche Berichte über geborgene außerirdische Technologien veröffentlichte.

32 Jahre Schweigen

Aus Sorge um seine Sicherheit und berufliche Verpflichtungen schwieg Rogers über drei Jahrzehnte lang. Erst nach seiner Pensionierung vom U.S.-Verteidigungsministerium Anfang 2025 entschied er sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. „Ich möchte andere ermutigen, ihre Geschichten zu teilen“, erklärte er. Seine Offenlegung folgt auf die Aussagen von David Grusch, der 2023 vor dem U.S.-Kongress über geheime UAP-Bergungsprogramme sprach, und auf jüngste Anhörungen, die das Thema UAP (Unidentified Aerial Phenomena) ins Rampenlicht rückten. Rogers ist inzwischen Mitglied des Vorstands des International UFO Bureau (IUFOB), einer Organisation, die Sichtungen untersucht.

Astronauten und geheime Berichte

Neben seiner eigenen Sichtung berichtete Rogers von Gesprächen mit Astronauten, die während Space-Shuttle-, ISS- und sogar Mondmissionen unerklärliche Objekte beobachteten. „Mehrere von ihnen erzählten mir von Begleitobjekten, die sie nicht erklären konnten“, sagte er, nannte jedoch keine Namen, um das Stigma in der Raumfahrtgemeinschaft zu vermeiden.

Reaktionen und Skepsis

Die Enthüllungen wurden von Medien wie Newsweek und ExoMagazin.tv aufgegriffen und sorgten in sozialen Netzwerken wie X für hitzige Diskussionen. Während einige Nutzer Rogers’ Glaubwürdigkeit aufgrund seiner Karriere loben, fordern andere Beweise. „Ein weiterer Whistleblower ohne handfeste Belege“, kommentierte ein Nutzer auf Reddit. Die U.S. Air Force-Insignien auf dem Objekt werfen zudem Fragen auf: Handelt es sich um außerirdische Technologie oder ein geheimes irdisches Projekt? Weder die NASA noch die U.S. Air Force haben sich bisher geäußert.

Ein neues Kapitel in der UAP-Debatte

Rogers’ Bericht reiht sich in eine wachsende Zahl von Aussagen ein, die die Öffentlichkeit und Politik dazu zwingen, das Thema UAP ernster zu nehmen. Doch ohne physische Beweise oder eine offizielle Bestätigung bleibt die Frage offen: Sind wir allein im Universum, oder verbirgt die Regierung tatsächlich außerirdische Technologien? Rogers hofft, dass seine Enthüllungen weitere Insider ermutigen, ihre Geschichten zu teilen, und so die Wahrheit ans Licht bringen.